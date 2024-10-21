Milas'ta Market Hırsızlığı - Son Dakika
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Milas'ta Market Hırsızlığı

Milas'ta dört kişi, marketin dışındaki dolaptan yiyecek ve içecek çalarak kayıplara karıştı.

21.10.2024 23:58
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- Milas'ta market hırsızları güvenlik kameralarına takıldı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde dört şahıs marketin dışarısında bulunan dolaptan poğaça, simit ve meyve suyu çalarken, hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarında anbean kaydedildi.

Olay, Milas-Hacıilyas Mahallesi Damlacık Caddesi üzerindeki bir markette sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen dört şahıs, marketin önünde bulunan dolaptan poğaça, simit ve meyve suyu gibi ürünleri çalarak bölgeden uzaklaştı. Market sahibi iş yerini açtığında ürünlerin eksildiğini fak etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde saat 06.20 sıralarında 4 şahsın iş yerinin önünde bulunan dolaptan ürün çaldığını tespit etti. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenebilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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