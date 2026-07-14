Milas'ta orman yangını - Son Dakika
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Milas'ta orman yangını

Milas\'ta orman yangını
14.07.2026 18:13  Güncelleme: 18:15
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Muğla'nın Milas ilçesi Gürçamlar bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gürçamlar bölgesi Kazıklı Bozbük mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da sortileri ile destek verdi. Rüzgarın da etkisi ile büyüme kaydeden yanını kontrol altına alabilmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Milas, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta orman yangını - Son Dakika

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