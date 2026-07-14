Milas yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Milas yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Milas yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
14.07.2026 19:16  Güncelleme: 19:18
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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için 8 uçak, 10 helikopter, 45 arazöz ve 293 personel çalışıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Milas'ın Gürçamlar Mahallesi, Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da gerçekleştirdikleri sortilerle çalışmalara destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangına havadan 8 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personelle müdahale ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Helikopter, Havacılık, 3. Sayfa, Milas, Muğla, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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