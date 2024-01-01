Milas\'ta Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Tedbirleri

Muğla'nın tarihi ilçesi Milas, yeni yıla huzur ve güven içinde girmeye hazırlanıyor. Milas Emniyet Müdürlüğü, bu önemli dönemi coşkuyla karşılamak ve toplumun güvenliğini sağlamak adına çeşitli tedbirler aldı.

Yılbaşı öncesi trafik güvenliği ön planda tutularak, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından detaylı bir planlama gerçekleştirildi. Alkol kontrol uygulamaları, sürücülerin güvenli bir şekilde yeni yıla adım atmasını amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıktı. Sürücülerin alkollü araç kullanımının önlenmesi, emniyet birimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldı.

Aynı zamanda, asayiş büro, mahalle bekçileri ve diğer emniyet birimleri de çevre güvenliği uygulamalarında aktif rol aldı. Toplumun güvenliği için yoğun bir çaba sarf eden ekipler, Milas'ın her köşesinde vatandaşların huzurlu bir yeni yıl geçirmesini sağlamak adına önleyici tedbirler aldı. - MUĞLA