Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza Bafa Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule Özcan'a çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Milas'ta Yol Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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