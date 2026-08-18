Milas’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milas’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Milas’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü önünde giden tıra arkadan çarptı. Kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, 18 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün, önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde otobüs ile tırın çarpışması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aynı istikamette seyreden Hamit Torun yönetimindeki Villa Seyahat'a ait 34 MAA 834 plakalı otobüs İlter Durmuş yönetimindeki 48 LY 810 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ve otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Saydam'ın hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar otobüs içinde alınarak ambulans teslim edildi ve sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Mehmet Arif Şefkatli (29) ve Songül Demir (46) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Milas, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Bursa’da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti Bursa'da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep’te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı Gaziantep'te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı Kayıtlar 24-28 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı

23:52
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı Şampiyonlar Ligi bileti Fransa’ya kaldı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
23:22
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
22:29
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
22:13
Melih Meriç’e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş’in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
22:04
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
20:22
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 00:10:09. #7.13#
SON DAKİKA: Milas’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.