Milas’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün, önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde otobüs ile tırın çarpışması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aynı istikamette seyreden Hamit Torun yönetimindeki Villa Seyahat'a ait 34 MAA 834 plakalı otobüs İlter Durmuş yönetimindeki 48 LY 810 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ve otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Saydam'ın hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar otobüs içinde alınarak ambulans teslim edildi ve sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Mehmet Arif Şefkatli (29) ve Songül Demir (46) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.