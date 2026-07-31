Milas’ta ziraat alanı yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Milas’ta ziraat alanı yangını büyümeden söndürüldü

Milas’ta ziraat alanı yangını büyümeden söndürüldü
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Milas ilçesine bağlı Narhisar Mahallesi’nde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Milas ilçesine bağlı Narhisar Mahallesi'nde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narhisar Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ekipleri ile hava araçları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Milas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas’ta ziraat alanı yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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