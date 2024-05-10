Milli boksör Rabia Topuz, antrenman sırasında yılan tarafından ısırıldı - Son Dakika
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Milli boksör Rabia Topuz, antrenman sırasında yılan tarafından ısırıldı

Milli boksör Rabia Topuz, antrenman sırasında yılan tarafından ısırıldı

Malatya'da antrenman yapan 22 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz, engerek yılanı tarafından ısırıldı. Hastaneye kaldırılan Topuz'un tedavisi sürüyor. Antrenör Kerem Akbaş'ın ilk müdahalesi önemli. Topuz'un babası ve Malatya Boks İl Temsilcisi ise gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

10.05.2024 15:12
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Malatya'da, antrenman yaptığı sırada yılanın ısırdığı 22 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz hastaneye kaldırıldı. Engerek yılanının ısırdığı belirlenen milli boksörün hastanedeki tedavisi sürüyor.

8 Mayıs Çarşamba sabahı Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde meydana gelen olayda, Milli boksörler Rabia Topuz ile Hatice Akbaş, antrenör Kerem Akbaş ile birlikte antrenman için bölgeye gitti. Dağlık bir alanda koşu çalışmalarına başlayan iki sporcudan Rabia Topuz'u bir süre sonra otların arasına gizlenmiş engerek yılanı ısırdı.

Durumun fark edilmesinin ardından ilk müdahalesi antrenör Kerem Akbaş tarafından yapılan Topuz, önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızından gelecek güzel haberleri hastane önünde bekleyen Rabia Topuz'un babası Sabri Topuz, Rabia'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ifade ederek gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Malatya Boks İl Temsilcisi Murat Tan ise antrenör Kerem Akbaş'ın ilk müdahalesinin önemine vurgu yaparak Rabia Topuz'un bir haftaya kadar eski haline kavuşmasını umut ettiklerini ifade etti.

Rabia Topuz'a ilk müdahalede bulunan ve özel aracı ile hastaneye kaldıran antrenör Kerem Akbaş da olayın sıcaklığı ile ilk etapta kendisinin de paniklediğini belirterek, "Bölgeye ulaştıktan sonra koşu için Hatice ile Rabia dağlık alana doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra Rabia bağırarak kendini yılanın ısırdığını söyledi. İlk olarak bende panikledim daha sonra olayın şokunu hızlıca atlatarak Rabia'nın ayakkabı ipini çıkarıp yılanın ısırdığı bölgeye turnike yaptım. Daha sonra Rabia'yı aracımıza alarak hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor sağ olsun sağlık ekipleri yakından ilgileniyorlar. Konunun duyulmasının ardından başta Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri olmak üzere spor camiasında çok sayıda arayıp Rabia'nın durumunu soranlar oldu. Halkımızdan dualarını eksik etmemelerini istiyorum. Kızımızı ısıran yılanın türü de engerek olarak belirlenmiş" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Olay, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milli boksör Rabia Topuz, antrenman sırasında yılan tarafından ısırıldı - Son Dakika

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