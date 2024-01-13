Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şırnak\'a gitti

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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
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9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir•
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonrası şehit verilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti. - ANKARA
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