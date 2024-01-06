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Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'ta 15 hedef imha edildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'ta 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütünün sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedefin imha edildiğini açıkladı. Hava harekatlarında yerli mühimmat kullanılırken, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıkların zarar görmemesi için tedbirler alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak\'ta 15 hedef imha edildi
06.01.2024 - 20:36,
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütünün sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'nın 51'nci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak'ın Kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terör hedeflerinin vurulduğuna dikkati çekilerek, "6 Ocak 2024 saat 17.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bunun yanı sıra açıklamada, icra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli mühimmat kullanıldığı kaydedildi. Hava harekatı sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için de her türlü tedbir alındığı vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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