Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu açıkladı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade... - Son Dakika
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