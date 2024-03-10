Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

10.03.2024 12:03
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristin ve Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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