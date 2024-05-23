Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsünün yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsünün yargılanması devam ediyor

Milli sporcu Buket Kaya\'nın hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsünün yargılanması devam ediyor

Kayseri'de meydana gelen kazada milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak otomobil sürücüsünün yargılanması devam ediyor. Tutuksuz sanık R.Ö. duruşmada savunma verirken, müşteki M.T'nin sağlık durumunun rapor beklenerek değerlendirileceği belirtildi.

23.05.2024 23:58
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Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık R.Ö., müşteki M.T. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma veren tutuksuz sanık R.Ö., önceki ifadelerini tekrarlayarak, büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, müşteki M.T'nin yüzünde kalıcı hasar olup olmadığına dair raporu beklemek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaza, 22 Ekim 2023'te gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana gelmişti. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tıra arkadan çarpmış, kazada Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya hayatını kaybederken R.Ö. ile M.T. yaralanmıştı. Tır şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ö. tutuklanmıştı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi ise Talas ilçesinde toprağa verilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsünün yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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