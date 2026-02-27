Minas Gerais\'te Sel Felaketi: 59 Ölü

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Kayıp 15 kişi ise aranıyor.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde pazartesi günü şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba şehirlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiği, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Ölümlerin 53'ü Juiz de Fora'da, 6'sı ise Uba'da kayda geçti. Ayrıca 230'dan fazla kişi mahsur kaldığı bölgelerden kurtarılırken, 5 bin 500'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Brezilya Meteoroloji Enstitüsü (Inmet), şiddetli rüzgarlarla birlikte daha fazla yağış beklendiğini belirterek, elektrik kesintileri, ağaç devrilmesi, sel ve yıldırım çarpması riskine karşı uyarıda bulundu. Heyelan ve yapısal çökmelerin meydana geldiği bölgelerde acil durum ekipleri, ağır makineler ve arama köpekleriyle birlikte 24 saat boyunca arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - MİNAS GERAİS