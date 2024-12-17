Minibüs Çarpması: 79 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde minibüsün geri manevra yaptığı esnada çarptığı 79 yaşındaki kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam Ada Caddesi'nde meydana gelen olayda, oğlunun evine gittiği öğrenilen 79 yaşındaki Huriye Dursun'a, ismi öğrenilemeyen sürücü minibüsle geri manevra yaparken çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA