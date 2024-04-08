Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'ta seyreden sürücü Yusuf Ç.yönetimindeki 34 FJ 8723 plakalı kamyonet Hicran Sokak'tan çıkan sürücü İsmail D.yönetimindeki 19 ADD 565 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüs askıda kaldı. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu Faruk Ç.yaralandı.
Kaza yerine 112 ve polis ile itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcu ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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