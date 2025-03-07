Minibüsçüler Bilecik Belediyesi'ne Yürüdü: Eylem ve Tepkiler - Son Dakika
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Minibüsçüler Bilecik Belediyesi'ne Yürüdü: Eylem ve Tepkiler

Minibüsçüler Bilecik Belediyesi\'ne Yürüdü: Eylem ve Tepkiler

Bilecik'te minibüsçüler, onaylanan minibüs zammının geri çekilmesine tepki olarak belediyeye yürüdü. Belediye kapısının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen minibüsçüler, okul indirimine karşı da protestoda bulundu. Eylem sırasında belediye otobüslerine yolcu aldırmayan minibüsçülerle polis arasında gerginlik yaşandı.

07.03.2025 13:14  Güncelleme: 13:19
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Bilecik'te geçen ay belediye meclisi tarafından onaylanan minibüs zammının bu ay geri çekilmesine tepki gösteren minibüsçüler belediyeye yürüdü. Belediyenin önüne gelen minibüsçüler, kapının zincir vurularak kilitlenmesi nedeniyle içeriye giremedi.

Bilecik'te dün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sırasında salona giren dolmuş sürücüleri, ücret ve tarife komisyonunda tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği öğrenci indirimine karşı çıktı. Yapılan detaylı çalışmalar sonrasında şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi kararı oylamaya sunuldu. Bu esnada minibüsçüler ile Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı arasında sözlü diyalog başladı.

Kontak kapattılar

Bugün saat 09.00 ile 11.00 arasında kontak kapayarak eylem yapan minibüsçüler, dolmuş duraklarında belediye otobüslerine yolcu aldırmayınca zabıta ve polis ile gerginlik yaşadı.

Belediye kapısına incir vurdular

Ardından yüze yakın minibüsçü M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz eşliğinde Bilecik Belediyesine yürüdü. Burada Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile görüşmek isteyen minibüsçüler kapıya gelince şok yaşadı. Belediye görevlilerince vatandaşların belediye giriş kapısı olarak kullandığı demir kapının zincirle kilitli olduğunu gördüler. Bu duruma tepki gösteren minibüsçülere su faturası yatırmak için gelen diğer vatandaşlar da tepki gösterdi.

Dışarı olan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaşananlar sonrası belediyeye geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Subaşı, M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz ve birkaç minibüsçü ile görüşmeye girdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minibüsçüler Bilecik Belediyesi'ne Yürüdü: Eylem ve Tepkiler - Son Dakika

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