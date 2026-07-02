Minibüse Çarpan Araç Kazası Kamerada - Son Dakika
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Minibüse Çarpan Araç Kazası Kamerada

Minibüse Çarpan Araç Kazası Kamerada
02.07.2026 11:13
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Manavgat'ta yaya geçidinde durarak yayalara yol veren minibüse hafif ticari araç çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran minibüse, hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü, yaya geçidini kullanan vatandaşlara yol vermek amacıyla aracını durdurdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, duramayarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; minibüsün yaya geçidinden geçen yayalara yol vermesi ve hafif ticari aracın çarpması yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüse Çarpan Araç Kazası Kamerada - Son Dakika

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