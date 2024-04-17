Minibüsle ezip ölümüne sebep olmuştu, ezdiği şahsın babasının tartıştığı kişi olduğu ortaya çıktı
-Minübüsle ezip geçmişti, tutuklandı
ANTALYA - Antalya'da babasının tartıştığı iki kişiyi minibüsle adeta ezen ve 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya merkez Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gıda fabrikası çalışanı olduğu öğrenilen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı firmada çalıştıkları Yahya A. ile tartışıp kavga etmeye başladı. Diğer işçiler tarafından taraflar ayrılırken, Yahya A., durumu oğlu Ahmad A'ya söyledi. İşten çıkıp minibüsle olay yerine gelen Ahmad A., yolun karşısına geçen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarparak kaçtı. İhbarın ardından belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo'yu ambulansla hastaneye kaldırdı ancak Bilal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmad A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Tunceli'de doktor sevgilisiyle balkonda birlikte olurken aşağı düşüp hayatını kaybettiği iddia edilen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen genç doktor, "Evimde buluştuk, alkol aldık. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan heykel, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Olayın faili veya faillerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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