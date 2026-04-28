Minibüsün altında can pazarı: Motosikletliyi ekipler zamanla yarışarak kurtardı

Karabük'te meydana gelen kazada motosikletiyle minibüsün altında sıkışan motosikletli, ekiplerin zamanla yarıştığı yoğun çalışma sonucu forklift desteğiyle yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde yaşanan kurtarma operasyonu ise nefesleri kesti.

Kaza, Yeni Mahalle Nizamı Cedit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Sokak üzerinden seyreden Nihat Demirtaş (44) idaresindeki 06 BFN 980 plakalı motosiklet, Nizamı Cedit Caddesi'nden Akif Sokak'a dönüş yapmak isteyen Fatih Ergül (24) yönetimindeki 78 M 0126 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, motosikletiyle birlikte yarı beline kadar minibüsün altında sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karabük Belediyesi Kaza Kırım Ekibi, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının kurtarılması için adeta seferber olan ekipler, kriko, ayırıcı ve kaldırma ekipmanlarıyla minibüsü kaldırmak için dakikalarca yoğun çaba harcarken, bir polis ise yaralı sürücüyü teselli etmeye çalıştı.

Zamanla yarışan kurtarma çalışmalarında, kaza yerine yakın bir firmadan getirilen forklift desteğiyle minibüs havaya kaldırıldı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ederken, ekiplerin başarılı operasyonu muhtemel bir faciayı önledi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK