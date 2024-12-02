Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı - Son Dakika
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Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı

Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekilen bir köpek, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve minibüsteki kişilerin Y.Ç. (51) ve A.A. (71) olduğu tespit edildi. Çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin sahiplerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 65 bin TL idari para cezası kesildi. Köpek, veteriner kontrolüne alındı.

02.12.2024 20:59
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi.

Bunu insan olan yapmaz! Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti

29 Kasım Cuma günü saat 16.00 sularında meydana gelen olayda Sarıköy Mahallesi'nde seyir halinde olan bir minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, minibüsteki kişilerin Y.Ç. ve A.A. isimli şahıslar oldukları belirlendi.

Bunu insan olan yapmaz! Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti

PARA CEZASI KESİLDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Buruk Ali:
    Sana ben insan diyenin … 16 0 Yanıtla
  • Doki:
    yanlış ceza verilmiş. Aynısını yapana uygulamak lazım.Adalet o zaman yerini bulur. 14 0 Yanıtla
  • Fehime Altıntaş:
    amacın ne çok merak ettim 7 0 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    Sen de hiç mi vicdan merhamet yok köpek de senin gibi Allah ın yarattığı bir canlı Seni Allaha havale ediyorum 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hayvan adam 5 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    o da bir can taşıyor ne kadar vicdansız yaratıklar var şu dünyada 1 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    İnsanların zulmü bitmez . Hayvana olsun insana olsun . Dilsiz hayvanlara kimsesiz insanlara zulüm eden zülüm bulsun inşallah. 0 0 Yanıtla
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