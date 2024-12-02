Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi.
29 Kasım Cuma günü saat 16.00 sularında meydana gelen olayda Sarıköy Mahallesi'nde seyir halinde olan bir minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, minibüsteki kişilerin Y.Ç. ve A.A. isimli şahıslar oldukları belirlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı - Son Dakika
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