Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesiyle gittiği otelde minik Emir'in parmağına sıkışan resepsiyon zilini itfaiye ekipleri çıkarttı.
İsmi Emir olduğu öğrenilen küçük çocuk ailesiyle birlikte tarihi ilçedeki otele gitti. Minik çocuğun parmağı oynadığı resepsiyon ziline sıkıştı. Çocuğu kurtarması için Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı.
İtfaiye ekipleri, dikkatli bir şekilde zili keserek miniğin parmağını kurtardı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Minik Emir'in Parmak Sıkışması İtfaiye Ekiplerince Çözüldü - Son Dakika
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