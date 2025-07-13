Minik Kızın Selamı Helikopter Pilotunu Mutlu Etti

Hatay'da sınır hattında devam eden orman yangınına müdahale için barajdan su alan skorsky pilotunun kendini selamlayan kız çocuğunu, selamladığı anlar yürekleri ısıttı.

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye tarafına geçmiş ve ekipler müdahale etmişti. Yayladağı ilçesine sıçrayan yangına müdahale eden helikopterler, Yayladağı Barajı'ndan su alarak alevlere müdahale ettiler. Yangına müdahale için barajdan su alan Skorsky tipi askeri helikopteri gören kız çocuğu, pilotları ve mürettebatı selamlamaya başladı. Çocuğun selamlamasını fark eden helikopterin pilotu, karşılık vererek yürekleri ısıttı. Görüntüler çocuğun ailesi tarafından kayıt altına alınırken o anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. - HATAY