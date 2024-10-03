Mısır ve üzüm hırsızları jandarmadan kaçamadı

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Tarladan mısır koçanı ve üzüm çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarladan 2 bin adet mısır koçanı ve Pamukova ilçesinde bulunan farklı bir tarladan ise üzüm çalarak kayıplara karışan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim Pazartesi günü Adapazarı Solaklar Mahallesi'nde ikamet eden A.B. (52)'nin tarlasından 2 bin adet mısır koçanı çalındı. Aynı gün Pamukova ilçesi İsabalı Mahallesi'nde yaşayan M.K. (32)'nin tarlasından da üzüm çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlığı C.D. ve E.K. isimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıslar, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahla tehdit suçunda kullandığı tüfeği muhafaza altına alındı.

Çaldığı mısır koçanlarını iade eden C.D. isimli şahıs ise bedelini de ödemek şartı ile sevk edildi adli makamlarca serbest bırakıldı.