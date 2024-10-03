Mısır ve üzüm hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mısır ve üzüm hırsızları jandarmadan kaçamadı

Geniş Video İzle

Sakarya'da tarlalardan hırsızlık yapan iki şahıs jandarma tarafından yakalandı.

03.10.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarladan mısır koçanı ve üzüm çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarladan 2 bin adet mısır koçanı ve Pamukova ilçesinde bulunan farklı bir tarladan ise üzüm çalarak kayıplara karışan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim Pazartesi günü Adapazarı Solaklar Mahallesi'nde ikamet eden A.B. (52)'nin tarlasından 2 bin adet mısır koçanı çalındı. Aynı gün Pamukova ilçesi İsabalı Mahallesi'nde yaşayan M.K. (32)'nin tarlasından da üzüm çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlığı C.D. ve E.K. isimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıslar, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahla tehdit suçunda kullandığı tüfeği muhafaza altına alındı.

Çaldığı mısır koçanlarını iade eden C.D. isimli şahıs ise bedelini de ödemek şartı ile sevk edildi adli makamlarca serbest bırakıldı.

Mısır ve üzüm hırsızları jandarmadan kaçamadı
Kaynak: İHA

Hırsızlık, Adapazarı, Güvenlik, Jandarma, Pamukova, Sakarya, 3-sayfa, Yaşam, Mısır, Tarım, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mısır ve üzüm hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:04 Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:28:48. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır ve üzüm hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement