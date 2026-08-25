MİT Maskesiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep eden organize suç örgütüne yönelik 7 şüpheli yakalandı, şüphelilerin 255 milyon 696 bin TL'lik para hareketi de ortaya çıkarıldı.

Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli ve banka çalışanı olarak tanıtarak mağdurlardan para talep eden organize suç örgütü üyelerine yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda, MASAK verileri üzerinde yapılan analiz sonucunda şüphelilerin 255 milyon 696 bin TL para hareketine sahip olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Ankara, Gaziantep ve Kastamonu olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yapılan aramalarda ise 7 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart, 2 adet flash bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet harici hard disk, 84 bin 570 Euro nakit para ele geçirildi. Gerekli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.