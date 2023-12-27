MİT, PKK/KCK-HPJ Sözde Komutanının Konumunu Tespit Etti

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak İran- Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu olan PKK/KCK-HPJ (Kadın Savunma Güçleri) sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'nin, Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi. - ANKARA