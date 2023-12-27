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MİT, PKK/KCK-HPJ Sözde Komutanının Konumunu Tespit Etti - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK-HPJ Sözde Komutanının Konumunu Tespit Etti

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki kadın teröristlerin faaliyetlerinde sorumlu olan PKK/KCK-HPJ sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'nin, Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

MİT, PKK/KCK-HPJ Sözde Komutanının Konumunu Tespit Etti
27.12.2023 - 09:53,
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MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak İran- Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu olan PKK/KCK-HPJ (Kadın Savunma Güçleri) sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'nin, Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, İran, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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