MİT, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi

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MİT, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Faraşin Gabar kod Bahar Akyol ile Tijda Jiyan kod Nurbahar Karadağlı'yı Irak/ Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar AKYOL ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi. Ayrıca, Akyol ve Karadağlı'nın bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi. - ANKARA