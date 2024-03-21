MİT PKK\'nın sözde İran sorumlusunu Kandil\'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti. Tespit sonrası başlatılan operasyon sonucunda örgütün İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre etkisiz hale getirilen teröristin, örgütün elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu belirtildi. Terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Barzan Hesenzade, 1994 yılında İran'ın Mahabad şehrinde doğdu. İran'da Merivan, Mukriyan ve güneyindeki şehirler ile üniversitelerde gençleri örgütleme ve ideolojik bilinç kazandırma maksatlı faaliyet yürüttü. 2016 yılında İran/Mahabat'dan örgütün kırsal kadrolarına katılım sağlayarak silahlı eğitim aldı.
Bu kapsamda örgütün Ş. Hemin Bekes ve Ş. Ali Çiçek Akademilerinde eğitim gördü. Örgüt bünyesinde Asos, Pencevin ve Kandil alanlarında kadro temini maksatlı gençlik çalışmalarında bulundu.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını takip ederek Hesenzade'nin yerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yapmak ve eleman kazandırmakla görevliydi.
Ankara'nın kuzey ilçelerinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde başkentin merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar okula ve işe gitmek için yola çıkarken kar yağışıyla karşılaştı. Sıcaklıkların yağışla birlikte 5 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor ve Meteoroloji kar yağışının gün boyunca devam edeceğini öngörüyor.
İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında; İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.
Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.
İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 63 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'MAHZEN-16' operasyonları sonucunda, İstanbul, Muğla ve İzmir'de faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 63 şüpheli gözaltına alındı.
2009 yılında yargılandığı çocuk istismarı davasından beraat eden Metin Şenay'ın 4 çocuğu yıllar boyu istismar ettiği ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
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Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir mahkumun bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9'u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Dumandan etkilenenler arasında 3 infaz koruma memuru da bulunuyor. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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