MİT PKK'nın sözde İran sorumlusunu Kandil'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT PKK'nın sözde İran sorumlusunu Kandil'de etkisiz hale getirdi

MİT PKK\'nın sözde İran sorumlusunu Kandil\'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi etkisiz hale getirdi. Operasyon, Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirildi.

21.03.2024 08:31  Güncelleme: 08:35
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MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti. Tespit sonrası başlatılan operasyon sonucunda örgütün İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi etkisiz hale getirdi.

CEMİL BAYIK VE DURAN KALKAN'IN YAKININDAYDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre etkisiz hale getirilen teröristin, örgütün elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu belirtildi. Terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

ÜNİVERSİTELERDEKİ GENÇLERİ ÖRGÜTE ÇEKTİ

Barzan Hesenzade, 1994 yılında İran'ın Mahabad şehrinde doğdu. İran'da Merivan, Mukriyan ve güneyindeki şehirler ile üniversitelerde gençleri örgütleme ve ideolojik bilinç kazandırma maksatlı faaliyet yürüttü. 2016 yılında İran/Mahabat'dan örgütün kırsal kadrolarına katılım sağlayarak silahlı eğitim aldı.

Bu kapsamda örgütün Ş. Hemin Bekes ve Ş. Ali Çiçek Akademilerinde eğitim gördü. Örgüt bünyesinde Asos, Pencevin ve Kandil alanlarında kadro temini maksatlı gençlik çalışmalarında bulundu.

MİT PKK'nın sözde İran sorumlusunu Kandil'de etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın sözde İran sorumlusunu Kandil'de etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, PKK, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT PKK'nın sözde İran sorumlusunu Kandil'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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