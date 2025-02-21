MİT, PKK/KCK'ya Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'ya Operasyon Düzenledi

MİT, Irak'ta PKK/KCK mensubu iki teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler eylem hazırlığındaydı.

21.02.2025 18:54
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MİT'ten terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan'ı düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan'ı Irak/ Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Eylem Hazırlığı İçerisindeydiler

MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi. Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Zehra Sebat Kimdir?

Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra Sebat son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

Serhat Erdoğan Kimdir ?

Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat Erdoğan son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.

Kaynak: İHA

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