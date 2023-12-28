MİT, PKK'nın Suriye Sözde Kamışlı Asayiş Sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi

ANKARA - MİT, PKK/ YPG'nin Suriye/Kamışlı'daki sözde Asayiş Sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG'li Eymen Coli, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeni ile MİT'in hedef listesindeydi.

MİT, saha ajanlarından intikal eden istihbarat neticesinde Eymen Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti. Coli'ye yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Alınan anlık istihbaratla Eymen Coli'nin hareketleri adım adım takip edilmeye başlandı. Uygun şartların oluşması akabinde düzenlenen başarılı bir operasyonla Eymen Coli etkisiz hale getirildi.