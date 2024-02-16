MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana\'yı etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı Kamışlı'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

16.02.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı Kamışlı'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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