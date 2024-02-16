MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi olan Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Sakana'nın terör örgütüne yönelik faaliyetlerinin sona erdirilmesi için yapılan operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı.

16.02.2024 09:30  Güncelleme: 09:42
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MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı Kamışlı'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana\'yı etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA

PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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