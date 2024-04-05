MİT, PKK/YPG-YPJ sözde sorumlusu Sorhin Çele Kod Vahide Atalay'ı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirdi
ANKARA MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › MİT, PKK/YPG-YPJ sözde sorumlusu Sorhin Çele Kod Vahide Atalay'ı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kadın, 95,20 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanım aparatı ile yakalandı. Kadın, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğu kasten öldürmek suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün ve kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsı Emirdağ'da yakalayarak cezaevine gönderdi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yaptıkları sokak çalışmalarında, Erzurum'a uyuşturucu götüreceği tespit edilen bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ikazına uymayarak kovalamaca başladı ve Eleşkirt ilçesine kadar devam etti. Araçta yapılan aramada 108 gram metamfetamin ele geçirildi ve araç içinde bulunan S.T ve A.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren şahıs, içerideki bozuk paraları çalarak kaçtı. İşletme çalışanlarının polise bildirmesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden birinin, Kocaeli'de polis otosunda fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 2 polis ve bekçinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Elazığ'ın merkezinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı. Zanlının, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasının ardından adli süreç başlatıldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, bir aracın bagajında ve bir yolcu otobüsünün gizli bölmesinde saklanmış halde 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 2 otobüs şoförü, muavin ve araç sürücüleri de gözaltına alındı. Ayrıca, şahıslar üzerinde bulunan 2 adet silah ve araçlara el konuldu.
Erzincan polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yapılan denetimlerde, Ş.Ö. ve Y.K. isimli şahısların kullandığı tankerlerde yapılan aramada, toplamda 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi. 2 şüpheli akaryakıt kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaat müteahhiti Reşat Mamik, otomobilinin içinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen Mamik kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?