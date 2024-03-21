MİT, terörist Rojda Bilen'i böyle etkisiz hale getirdi

Tuzla'da Otoparkta Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.