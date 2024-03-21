MİT, terörist Rojda Bilen'i böyle etkisiz hale getirdi
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı'nınterörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen'i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen'e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.
Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT'in adım adım izlediği Rojda Bilen'in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü.
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Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
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