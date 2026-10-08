Mizan şüphelisi M.Ö. Pendik'te yakalanınca evinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu - Son Dakika
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Mizan şüphelisi M.Ö. Pendik'te yakalanınca evinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu

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Mizan şüphelisi M.Ö. Pendik\'te yakalanınca evinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu
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Mizan Operasyonu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., Gebze'de yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ekim'de yakalandı. Pendik'teki evinde yapılan aramada çuval ve torbalar içinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu; paraya aklama suçundan el koyma tedbiri uygulandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Mizan Operasyonu" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. dün yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda İstanbul Pendik'teki ikametinde yapılan aramada, çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılmış; yürütülen incelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U. isimli şahsın talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu ortaya çıkarılmıştı.

Şebekenin, maddi zorluk çeken işsiz vatandaşlar adına gerçekte hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan paravan firmalar kurduğu tespit edilmişti. Bu firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenleyen şüphelilerin, söz konusu faturaları belli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve haksız kazanç temin ettiği belirlenmişti. Sahte faturaları satın alan firmaların ise bu işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdıkları ve kamu zararına yol açtıkları öğrenilmişti.

9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı

Soruşturma kapsamında, 29 Eylül'de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde eş zamanlı "Mizan Operasyonu" düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan 52 şüpheli, haklarında tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorguların ardından 31 şüphelinin tutuklanmasına, 21 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, söz konusu yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı toplam 155 firma ve 117 şüpheli belirlenmişti. Bu tespitlerin ardından 29 Eylül tarihinde; Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 9 ilde "Mizan Operasyonu" adı verilen eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında, tespit edilen 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yeni detaylar

Soruşturmanın devamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. de 7 Ekim'de yakalandı. Başsavcılığın açıklamasına göre M.Ö., ifadesinde soruşturma dosyasına konu 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ'nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini, bu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra İstanbul'un Pendik ilçesindeki ikametine götürdüğünü beyan etti.

Bunun üzerine ikamet ve müştemilatında yapılan aramada, bodrum katta çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu. Ele geçirilen para hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığıyla koordineli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkYakalama3. SayfaEkonomiPendikGebzeSuçSon Dakika

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