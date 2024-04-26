Mobilyacılar, kendilerini dolandıran şahsı darp etti - Son Dakika
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Mobilyacılar, kendilerini dolandıran şahsı darp etti

Mobilyacılar, kendilerini dolandıran şahsı darp etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darp etti. Mobilya işinde ortak olan 3 kişi, ucuz MDF ithalatı yaptığını iddia eden H.N. ile anlaşma yapmış ancak paralarını alamamışlardı. Bugün karşılaştıkları H.N. ile tartışma çıktı ve tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale etti ve tarafları ayırdı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

26.04.2024 17:26
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Kendilerini dolandıran şahsı darp ettiler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darp etti.

Olay, İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak'ta meydana geldi. Mobilya işinde ortak olan yabancı uyruklu A.M.İ., A.H. ve M.M.İ., 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını iddia eden Bursa'da ikamet eden yabancı uyruklu H.N. ile anlaştılar. 3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'ye bir daha ulaşamadı. Bugün H.N. ile Fabrika Sokak'ta denk gelen 3 ortak arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.'yi darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı. 4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

Turgutalp, İnegöl, Bursa, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mobilyacılar, kendilerini dolandıran şahsı darp etti - Son Dakika

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