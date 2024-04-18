Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı - Son Dakika
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Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı

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Kick yayıncısı model Natalie Reynolds, arkadaşlarıyla yakaladıkları köpek balığının üstüne oturunca yaralandı. Köpek balığının derisinden dolayı genç kadının kalçasında kesikler meydana geldi. Yaşadığı korkuyu anlatan model "Kalçam kanıyor" dedi.

18.04.2024 13:30  Güncelleme: 13:40
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Modelliğin yanı sıra Kick yayıncılığı yapan Natalie Reynolds, arkadaşlarıyla köpek balığı yakaladı. Balıkla poz vermek isteyen model, talihsiz bir kaza yaşadı.

KALÇASINDA KESİKLER OLUŞTU

Arkadaşlarıyla bir araya gelerek sahile giden model, elindeki yem sayesinde köpek balığını kendilerine yakınlaştırdı. Hazır şekilde bekleyen model ve arkadaşları da yanlarına gelen balığı kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Poz vermek isteyen model, hareketsiz şekilde duran balığın üzerine çıkıp çenesini tutarak pozlar verdi. Bikiniyle üstüne oturduğu köpek balığının derisinden etkilenen genç kadının kalçasında kesikler meydana geldi. Kanlar içinde kalan model "Köpekbalığının üzerine oturduğum yerde kesikler var. Kalçam kanıyor" diyerek acısını paylaştı.

Model ve arkadaşlarının köpek balığı avlayıp hesaplarından yayınlaması da kullanıcıların tepkisini çekti.

Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı
Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı
Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı
Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı
Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı
Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı
Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı
Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı

Çevre, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Aytekin: Sadece kanamakla kalır umarım 3 0 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Vahhh Vahhh yazık oldu 1 0 Yanıtla

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