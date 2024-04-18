Modelliğin yanı sıra Kick yayıncılığı yapan Natalie Reynolds, arkadaşlarıyla köpek balığı yakaladı. Balıkla poz vermek isteyen model, talihsiz bir kaza yaşadı.
Arkadaşlarıyla bir araya gelerek sahile giden model, elindeki yem sayesinde köpek balığını kendilerine yakınlaştırdı. Hazır şekilde bekleyen model ve arkadaşları da yanlarına gelen balığı kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Poz vermek isteyen model, hareketsiz şekilde duran balığın üzerine çıkıp çenesini tutarak pozlar verdi. Bikiniyle üstüne oturduğu köpek balığının derisinden etkilenen genç kadının kalçasında kesikler meydana geldi. Kanlar içinde kalan model "Köpekbalığının üzerine oturduğum yerde kesikler var. Kalçam kanıyor" diyerek acısını paylaştı.
Model ve arkadaşlarının köpek balığı avlayıp hesaplarından yayınlaması da kullanıcıların tepkisini çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yakaladığı köpek balığının üstüne oturan model Natalie Reynolds, kalçasından yaralandı - Son Dakika
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