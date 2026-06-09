Moskova'da Bombalı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Moskova'da Bombalı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti

09.06.2026 12:15
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Balashikha'da bombalı araç saldırısında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balashikha'da patlayıcı yerleştirilen aracın infilak ettirilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balashikha kentinde bir araca 05.30'da bombalı saldırı gerçekleştirildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Koldunovo Caddesi üzerinde bir apartmanın yakınında seyir halindeki aracı yerleştirilen patlayıcnın infilak ettirildiği belirtildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'daki suikastlar

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Moskova'da çok sayıda suikast gerçekleştirilmişti. Aralık 2025'te Korgeneral Fanil Sarvarov, Moskova'nın güneyinde aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetten Ukrayna istihbarat servisleri sorumlu tutulmuştu. Bir yıl önce ise Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı Ilya Polikarpov, Moskova'nın güneydoğusundaki bir apartmanın önünde elektrikli scooter'a yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastı Ukrayna Güvenlik Servisi üstlenmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Moskova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Moskova'da Bombalı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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