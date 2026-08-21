Moskova'da Savunma Tesisine Saldırı Planı: 8 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moskova'da Savunma Tesisine Saldırı Planı: 8 Tutuklama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FSB, Moskova'daki bir savunma tesisine saldırı planı yapan 8 kişiyi tutukladı. Ukrayna suçlandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Avrupa Birliği'nden kaçak yollarla getirilen patlayıcılarla donatılmış 35 adet FPV insansız hava aracı ile Moskova bölgesindeki bir savunma tesisine saldırı planlamakla suçlanan 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki bir savunma tesisine insansız hava aracı ile saldırı planlamakla suçlanan 8 kişinin tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, "Sabotaj planının faili ve 7 suç ortağı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı" denildi. Şahıslardan birinin tutuklama sırasında silahlı direniş gösterdiği ve etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ukrayna sorumlu tutulmuştu

FSB geçtiğimiz ay, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından AB'den kaçak yollarla getirilen ve güçlü patlayıcı cihazlarla donatılmış 35 adet FPV insansız hava aracı ile Moskova bölgesindeki bir yerleşim bölgesinde bulunan stratejik savunma tesisine düzenlenmesi planlanan saldırının engellendiğini duyurmuştu. İHA'ların Avrupa özel servislerinin yardımıyla Rusya'ya kaçak yollarla sokulduğu kaydedilmişti. Planın kiralık bir hangardan İHA'ların fırlatılmasını içerdiği belirtilmişti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Moskova, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Moskova'da Savunma Tesisine Saldırı Planı: 8 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Melisa Döngel Rize’de coştu Kuymak yerken bakın ne yaptı Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı
Ali Çamlı’dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Sidiki Cherif’in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ’’Ne alaka’’ diyor Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor
Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor

14:51
Galatasaray’da bir ayrılık daha Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
14:48
Türkiye’den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
14:13
Özgür Özel’den Öcalan’ın yolladığı ’özel selama’ yanıt
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
14:08
Bu sene kıyamet kopacak Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu bombası
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası
12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 15:17:15. #7.12#
SON DAKİKA: Moskova'da Savunma Tesisine Saldırı Planı: 8 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.