Moskova'da Yangın: 3 Ölü, 4 Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada çıkan yangında 3 kişin hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde çıkan ve kısa sürede 100 metre karelik alanı kaplayan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Binada bulunan 20 kişinin tahliye edildiği bildirilen bakanlık açıklamasında, yangının 86 kişilik bir ekibin uzun uğraşları sonucu söndürüldüğü bildirildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA