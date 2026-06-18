Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik dron saldırısında 17 kişi yaralandı

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik geniş kapsamlı dron saldırısında 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik en az 194 dron ile düzenlediği son iki yılın en büyük dron saldırısının bilançosuna ilişkin açıklama geldi. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, saldırıda 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Moskova Petrol Rafinerisi'nin vurulmasının ardından tesiste çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı saldırı sonrasında yetkililer, saldırının etkili olduğu bölgelerde yaşayanlara evlerinin pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu. Çocuk ve yaşlıların bulunduğu ailelerin ise bu bölgeleri tahliye edilmesi istendi.

Saldırı sonrasında Moskova'daki tüm büyük havalimanlarında uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Öte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, hava savunma sistemlerinin başkente yönelen en az 194 dronu düşürdüğünü açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saldırısının Rusya'nın geniş bir bölümünü hedef alan daha kapsamlı bir Ukrayna operasyonunun parçası olduğunu belirterek, hava savunma sistemlerinin Azak Denizi üzerindekiler de dahil olmak üzere en az 555 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurmuştu.

Moskova Petrol Rafinerisi geçtiğimiz salı günü Ukrayna tarafından bir kez daha vurulmuş ve zarar görmüştü. - MOSKOVA