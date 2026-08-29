Motocross Pilotları Orman Yangınına Destek - Son Dakika
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Motocross Pilotları Orman Yangınına Destek

Motocross Pilotları Orman Yangınına Destek
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Yangın söndürme ekiplerine su ve yiyecek taşıyan Motocross Enduro yarışçıları seferber oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınında çalışmalara destek veren Motocross Enduro yarışçıları, sırt çantalarına doldurdukları su ve yiyecekleri, dağlık bölgelerdeki yangın söndürme ekiplerine götürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan ve etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Etkili olan rüzgar sebebiyle alevler sık sık yön değiştirirken, ateş savaşçılarının alevlerle mücadelesinde de 8 saat geride bırakıldı. Ekiplerin yanı sıra birçok vatandaş da seferber olurken, Fethiye'deki Motocross Enduro yarışçı pilotları da bölgeye gelerek çalışmalara destek verdi. Bu kez motorlarını yarış için değil ekiplere ikmal sağlamak için süren yarış pilotları, sırt çantalarına doldurdukları su ve yiyecekleri, dağlık bölgelerdeki yangın söndürme ekiplerine götürüyor.

"Bu çabanın bir hayat kurtardığına inanıyoruz"

Motocross Enduro yarış pilotlarından Selman Kaya, "Acı bir olayla karşı karşıyayız. Biz yarış pilotları ekibi olarak 4 kişi buraya geldik, seferber olduk. Her yangında olduğumuz gibi bugün buraya da geldik. Kendi motorumuz ve sırt çantalarımızla geliyoruz. Buradan suları dolduruyoruz, en tepedeki gidilemeyen, ulaşılamayan insanlara su götürüyoruz. Çünkü oradaki insanlar çok yorgun düşüyor, bitkin düşüyorlar. Gerekirse onları aşağıya getirip, yeni adamlar götürüyoruz yerlerine. Bu çabanın bir hayat kurtardığına inanıyoruz. Hakkımızda da hayırlısı olsun. Gelebilen gelsin. Bizim elimizdeki imkanlar da buydu. Elimizden geleni biz de yaptık" dedi.

Öte yandan bölgedeki söndürme çalışmaları da havdan ve karadan devam ederken, su atışlarını tamamlayan yangın söndürme helikopterleri de Muğla ve Antalya arasında bulunan Dargaz Çayı'na gelerek su ikmallerini yapıyor. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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