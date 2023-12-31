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Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

31.12.2023 - 07:56,
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Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile motosikletlinin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi, Köprü Sokak-Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yol ayrımında meydana geldi. Akıncılar Sokak'tan Şehit Arif Çekiççioğlu Sokağa geçiş yapan Suat S. idaresindeki 59 ZJ 560 plakalı otomobil ile Köprü Sokak'tan Eski Balık Pazarı istikametine seyreden Engincan Y.'nin kullandığı 59 AEZ 939 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Engincan Y., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Kaynak: İHA
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Akıncılar, Tekirdağ, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


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