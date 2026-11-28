Motorundan duman yükselen otomobil Giresun'da alev alarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun merkez Aksu Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. Sürücü aracı durdurup inerken itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölüm ya da yaralanma olmadı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Giresun'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Otomobilin kısa sürede alevlere teslim olduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.
Olay, Giresun merkez Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.'ya ait Volkswagen Polo marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak otomobilden indi. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.
Çevredeki vatandaşlar yangını meraklı ve endişeli bakışlarla izlerken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir ölüm ya da yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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