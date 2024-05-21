Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Nevşehir'de meydana gelen motosiklet hırsızlığı; polisin 150 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu aydınlatıldı. Hırsızlık olayı, 2000 Evler mahallesinde gerçekleşti. Hırsızın kimliği, 12 kamerada toplam 150 saatlik kayıtların incelenmesi sonucu tespit edildi. Şüpheli, motosikleti kendisinin çaldığını itiraf etti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.05.2024 17:44
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Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen motosiklet hırsızlığı; polisin 150 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu aydınlatıldı.

Olay 2000 Evler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ikamet önünde bulunan motosikletinin çalındığını fark eden vatandaş yetkililere ihbarda bulundu. İhbarın ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; 12 kamerada toplam 150 saatlik kayıtları inceleyerek hırsızın kimliğine ulaştı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan olayın şüphelisi A.Ç. savcılık ifadesinde motosikleti kendisinin çaldığını itiraf etti. İfadesinden sonra motosiklet sahibine, motoruna verilen yaklaşık 30 bin lira zararı ödemeyi kabul eden A.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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