Motosiklet Hırsızlığına 2 Kardeş Tutuklandı - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızlığına 2 Kardeş Tutuklandı

Motosiklet Hırsızlığına 2 Kardeş Tutuklandı

Diyarbakır'da 21 motosiklet hırsızlığına karışan iki kardeş, 34 kameradan tespit edilip tutuklandı.

06.05.2025 08:15
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Diyarbakır'da 21 ayrı motosiklet hırsızlığının faili iki kardeş, 34 kameradan 112 saat görüntünün izlenmesiyle tespit edildi. 2 milyon değerinde vurgun yapan kardeşler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri, kent genelinde meydana gelen 21 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

21 ayrı olayda maddi değeri 2 milyonluk vurgun yapan şüphelilerin, toplam 34 farklı kameradan 112 saat görüntü izlenerek iki kardeş olduğu tespit edildi. Daha önceden çaldıkları motosiklet ile olay yerine gelen kardeşler, marka ve modeli daha yüksek bir motosiklet çaldı.

Delilleri tek tek toplayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 2 kardeş şafak vakti evlerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, çalıntı bir motosiklete ait ruhsat ve hırsızlık anında kullanılan yüz maskesi ile motosiklet kaskı ele geçirildi.

Kardeşler tutuklandı, çok sayıda motosiklet sahiplerine teslim edildi

21 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 2 kardeş çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen çok sayıda motosiklet sahiplerine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Hırsızlığına 2 Kardeş Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet Hırsızlığına 2 Kardeş Tutuklandı - Son Dakika
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