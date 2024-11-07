Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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Gaziantep'te aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncili Pınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan 27 Z 9876 plakalı motosiklet ile 27 L 2546 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafikte önlem alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP