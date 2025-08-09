Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada yaralanan sürücü tedavi için hastaneye götürüldü.
Kaza, dün Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hedi D'nin kullandığı 07 BKB 938 plakalı motosiklet, Sorgun Mezarlığı önüne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjde bulunan bordür taşına çarptıktan sonra sürüklenerek palmiye ağacına çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına bir başka motosiklet sürücüsü ve devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekibi koştu. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA
