Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

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Ağaca çarpan motosiklet 2 genci hayattan kopardı

Kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarparak durabildi, 2 genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra savrulan motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Feci kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı ilçesi kırsal Sakcagözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Özmiço idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak savruldu. Üzerinde sürücü Özmiço ile Yusuf Cihangilgil bulunduğu motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Motosiklet ağaca çarptı, 2 genç olay yerinde hayatını kaybetti

Feci kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet üzerinde bulunan sürücü Baran Özmiço ve yolcu Yusuf Cihangilgil'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.