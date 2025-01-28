Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Gaziantep'te kontrolden çıkan motosiklet, ağaca çarparak iki gencin ölümüne neden oldu.

28.01.2025 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağaca çarpan motosiklet 2 genci hayattan kopardı

Kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarparak durabildi, 2 genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra savrulan motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Feci kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı ilçesi kırsal Sakcagözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Özmiço idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak savruldu. Üzerinde sürücü Özmiço ile Yusuf Cihangilgil bulunduğu motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Motosiklet ağaca çarptı, 2 genç olay yerinde hayatını kaybetti

Feci kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet üzerinde bulunan sürücü Baran Özmiço ve yolcu Yusuf Cihangilgil'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Gaziantep, 3-sayfa, Nurdağı, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:00:51. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.