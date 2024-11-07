Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu kaza kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri hafif yaralı atlatırken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde geçtiğimiz 4 Kasım da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.K. idaresindeki 03 AGG 257 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak kayan motosiklet ardından O.G.'nin kullandığı 48 NK 848 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile U.K., yaklaşık 10 metre savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler U.K.'yi ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. U.K.'nin şans eseri kazayı hafif yaralı atlattığı belirtilirken, yaşanan kaza anının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.